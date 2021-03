Decizie în cazul monstrului care şi-a ucis mama şi a îngropat-o în curte Barbatul care in urma cu un an si-a batut mama si aceasta a decedat, iar apoi a ingropat-o in curtea casei din comuna Varias, pentru a sterge urmele, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, pentru loviri cauzatoare de moarte. In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca in seara zilei de 29 martie 2020, pe fondul consumului de alcool, in urma unui conflict spontan, inculpatul P.A.-S. ar fi impins-o pe mama sa, in varsta de 64 de ani, cu forta, inspre un pat aflat in locuinta comuna, de tablia caruia aceasta s-ar fi lovit, apoi inculpatul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

