- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.

- Fostul premier Victor Ponta a postat marti pe pagina sa de socializare un mesaj prin care saluta decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de a-l achita pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu in dosarul in care este acuzat de marturie mincinoasa. …

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat marti, pentru 17 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat irevocabil in data de 29 martie 2018 incalcarea Legii Concurenței de catre compania Orange, care a abuzat de poziția sa dominanta in relația cu firma Netmaster Communications, dar a redus amenda pe care va trebui sa o plateasca de la 147,9 milioane lei…