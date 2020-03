Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a fost depistat la 21 de persoane aflate la bordul navei de croaziera Grand Princess din largul Californiei, a anuntat vineri vicepresedintele american Mike Pence, care coordoneaza lupta contra epidemiei in Statele Unite, relateaza AFP.

- Franța, a doua cea mai afectata țara din Uniunea Europeana de coronavirus, cu 9 morți pana in prezent din cauza Covid-19, ar putea inchide școlile pentru prevenirea raspandirii epidemiei, a anunțat președintele Emmanuel Macron.

- Epidemia de coronavirus continua sa se extinda cu sute de cazuri noi care apar zilnic in Europa. In America, guvernatorul Californiei a declarat stare de urgența, dupa ce in stat s-a inregistrat primul deces.

- Coronavirusul se extinde si in Romania. Dupa tanarul din judetul Gorj, in varsta de 25 de ani, acum alte doua persoane au fost confirmate cu coronavirus. In total, trei romani sunt infectati cu Covid-19.

- Ultimul pacient infectat cu COVID-19 din statul asiatic a fost un barbat in varsta de 50 de ani care a luat virusul de la fiica lui, care se intorsese de la Wuhan. Acesta s-a vindecat complet de boala și are o stare buna de sanatate, precizeaza Ministerul Sanatații din Vietnam. Cu toate ca…

- Primul vaccin care vizeaza coronavirusul din China ar putea fi disponibil in 18 luni, „așa ca astazi trebuie sa facem totul impotriva lui folosind armele disponibile”, a declarat marți, la Geneva, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a spus ca virusul a fost…

- Gigantul american din domeniul informaticii Apple a anuntat sambata ca isi va inchide toate magazinele de pe teritoriul Chinei continentale pana pe 9 februarie in contextul epidemiei de pneumonie virala cu coronavirus, care a provocat deja 259 de decese in aceasta tara, informeaza AFP.Compania…