- Statele Unite acorda un nou ajutor in valoare de un miliard de dolari Ucrainei, pentru a ajuta Kievul sa respinga invazia ruseasca. In cadrul acestui nou pachet de ajutor este si unul militar, de 175 de milioane de dolari.

- Kremlinul a criticat joi decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu uraniu saracit, capabile sa strapunga blindajele, dar controversate din cauza riscurilor toxice pentru soldati si populatie, transmite AFP. Utilizarea lor in trecut ‘a determinat o crestere galopanta’ a cancerelor si, de…

- Pentru sprijinirea Ucrainei in derularea unei contraofensive dificile impotriva ocupanților ruși, Statele Unite au anunțat acordarea unui nou ajutor militar in valoare de 250 milioane de dolari. Acest ajutor consta in material pentru deminaj și explozivi vizand distrugerea obstacolelor instalate de…

- Autoritațile suedeze au aprobat al 13-lea pachet de asistența financiara pentru Ucraina, in valoare de 3,4 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 315 milioane de dolari), informeaza site-ul guvernului, citat de BBC . Pachetul include muniție și piese de schimb pentru echipamentele deja transferate…

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- Estonia ofera Ucrainei ajutor militar suplimentar, intre care armament usor si munitie, pentru lupta sa impotriva fortelor ruse invadatoare, relateaza joi dpa, potrivit Agerpres. "Trebuie sa sprijinim Ucraina in lupta sa impotriva agresiunii ruse care continua. Inca o data, am gasit o oportunitate…

- Fostul presedinte american Donald Trump a criticat in termeni duri decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie, masura care, susține el, duce catre cel de-al treilea Razboi Mondial, scrie Agerpres preluand agenția spaniola de știri EFE.Conform lui Trump, actualul lider american…

- Statele Unite sunt asteptate sa anunte furnizarea de munitii cu fragmentatie Ucrainei pentru a le folosi in razboiul cu Rusia, potrivit ziarului New York Times, citat de Reuters, scrie Agerpres.Conform acestei surse, decizia ar urma sa fie anuntata joi. Pentagonul considera ca munitiile cu fragmentatie…