Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a inceput sa restituie Statelor Unite ramasite ale unor militari americani ucisi in timpul Razboiului Coreei (1950-1953), asa cum s-a angajat Phenianul sa faca dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Turistii straini nu vin in Moldova doar pentru a ne vizita atractiile, dar si pentru a-si trata diferite maladii cronice. De exemplu, cei mai multi pacienti in stațiunile noastre balneare sunt din Italia, Germania, Israel, Romania si Rusia.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a solicitat presedintelui chinez Xi Jinping sa ajute Phenianul la eliminarea anticipata a sanctiunilor economice impuse Coreei de Nord, relateaza cotidianul nipon Yomiuri, citand surse neidentificate, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit, vineri dupa-amiaza, urmare a sentintei de condamnare a liderului partidului, Liviu Dragnea, in dosarul privind angajarile fictive de la Protectia Copilului Teleorman.

- Directorul general al CSM Bucuresti, Gabriela Szabo, a declarat ca vrea mai multa stabilitate la echipele de handbal ale clubului si din acest motiv a decis sa il numeasca pe Vlad Caba director tehnic al loturilor de handbal, informeaza site-ul gruparii din Capitala, consultat de Agerpres. Handbalistele…

- Statele Unite au incercat joi sa le ofere asigurari aliatilor lor asiatici, dupa summitul dintre Donald Trump si Kim Jong Un, dand asigurari ca liderul nord-coreean a ”inteles” ca ”denuclearizarea” este necesar sa aiba loc rapid si ca sanctiunile nu vor fi ridicate decat la finalul acestui proces, relateaza…

- Inca o lovitura pentru Gigi Becali si o noua victorie obtinuta de Florin Talpan in instanta! Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, ca omul de afaceri va trebui sa plateasca prejudiciul pe zece ani, in cazul in care va fi gasit vinovat, nu pe trei ani, asa cum cerusera avocatii sai la termenul de pe…

- Kim Jong-Un a luat o decizie radicala inainte deintalnirea care poate schimba soarta lumii. Singurul poligon de teste nucleare din Coreea de Nord, aflat la Punggye-ri, in zona de miazanoapte a țarii, a fost distrus de autoritațile de la Phenian.