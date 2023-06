Decizie importantă luată de Google, care lasă loc de interpretari Comisia irlandeza pentru protectia datelor anunta ca Google nu va mai lansa chatbot-ul Bard in Europa saptamana asta, asa cum planuia, din considerente de intimitate. Saptamana aceasta trebuia sa aiba loc lansarea europeana a chatbot-ului Bard, care a fost deja lansat in alte regiuni ale lumii inca din urma cu mai multe saptamani. Google a spus la momentul lansarii Bard in restul lumii ca lansarea europeana se va face dupa ce vor fi intrunite conditiile privind intimitatea. Gigantul american ar fi trebui sa rezolve aceste aspecte pana acum, iar saptamana aceasta sa faca lansare. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta trebuia sa aiba loc lansarea europeana a chatbot-ului Bard, care a fost deja lansat in alte regiuni ale lumii inca din urma cu mai multe saptamani. Google a spus la momentul lansarii Bard in restul lumii ca lansarea europeana se va face dupa ce vor fi intrunite conditiile privind intimitatea…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va aloca 1,23 miliarde de euro initiativelor de protejare a sanatatii mintale in Uniunea Europeana, formata din 27 de state membre, si va face din sanatatea mintala un pilon al politicii de sanatate, transmite Reuters.„Astazi marcheaza un nou inceput…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp risca o amenda maxima de 4 milioane de ruble (51.500), dupa ce Rusia l-a acuzat ca nu a sters continutul interzis, potrivit agentiei de presa de stat RIA, care a citat un tribunal din Moscova, transmite Reuters.Desi compania-mama a WhatsApp, Meta Platforms,…

- Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania are mai mult decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane,…

- Conform unui raport al Swissmedic Institute for Therapeutic Products, in spitalele elvețiene curațenia nu este o prioritate. In urma mai multor controale s-a constatat faptul ca echipamentele nu sunt sterilizate corespunzatorSwissmedic a verificat 35 de spitale din Elveția in perioada 2021-2022…

- Google si-a deschis miercuri chatbot-ul Inteligentei Artificiale (IA) Generative Bard unui numar de 180 de tari, in engleza, si anunta integrarea acestei tehnologii, in curand, multor altor platforme, inclusiv platformei cautarii online, relateaza AFP.”De sapte ani suntem, inainte de toate,…

- Ghetarii din Muntii Alpi au pierdut anul trecut cea mai mare cantitate de gheata inregistrata vreodata, a precizat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice, potrivit DPA.Ghetarii au pierdut peste 5 kilometri cubi de gheata, a precizat Serviciul Copernicus privind…

- Foxconn planuieste sa investeasca 25 de miliarde de dolari T (820 de milioane de dolari) in noi fabrici de productie din sudul Taiwanului, in urmatorii trei ani, pentru a-si sustine ambitiile privind vehiculele electrice (EV), a spus compania duminica, transmite Reuters.Compania, numita oficial…