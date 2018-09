Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Guvern, cu o delegatie a Congresului SUA condusa de Devin Nunes, presedintele Comitetului Permanent pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a Statelor Unite ale Americii, anunta Guvernul. Oficialii au discutat, printre altele, despre importanta…

- Marius Copil (27 de ani, 93 ATP) și Andy Murray (31 de ani, 832 ATP) se infrunta acum in optimile de finala de la Washington. live » Marius Copil - Andy Murray 7-6, 3-6, Marius Copil a avut un parcurs impecabil pana in turul 3 al turneului din capitala Statelor Unite ale Americii. A trecut fara set…

- Brandul de moda al fiicei președintelui Statelor Unite ale Americii, Ivanka Tump, se bucura de un succes formidabil, insa s-a decis ca va fi scos de pe piața dupa ce dezvoltarea sa a fost limitata pentru a evita un conflict de interese cu functia sa de consilier la Casa Alba.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump au transmis miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale.

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite ale Americii vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom,…

- Reprezentant Special al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina, Kurt Volker a declarat ca Ucraina nu a pierdut nimic in urma intilnirii de pe 16 iulie, de la Helsinki, intre președinții SUA și ai Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit interviului acordat postului…

- Washington: Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat sambata aceasta ca a fost rugata sa paraseasca un restaurant aflat in statul Virginia, noaptea trecuta pentru ca „lucreaza” pentru președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitatia organizatorilor, Administratia SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…