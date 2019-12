Decizie FRF. Liderul, depunctat cu trei puncte. Titlul Ligii 1 se poate decide la TAS

Stiri pe aceeasi tema

- "Consideram ca, atata timp cat exista un termen de plata al obligatiilor catre buget (privind reesalonarea acestora), in februarie 2020, datoria respectiva nu trebuia sa provoace efecte privind depunctarea. Respectam decizia comisiilor FRF, dar clubul Astra va apela la Tribunalul de Arbitraj Sportiv",…

- Comisia de apel pentru acordarea licentei cluburilor din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat Astra Giurgiu cu deducerea a trei puncte din clasamentul Ligii I si a interzis dreptul de transfer de jucatori al gruparii CFR Cluj ca urmare a incalcarii cerintelor de monitorizare financiara, informeaza,…

- Astra Giurgiu a fost depunctata de Comisia de Apel pentru acordarea licenței cluburilor, din cadrul FRF, cu 3 puncte, din cauza datoriilor financiare catre ANAF! Decizia este executorie și definitiva in instanțele din Romania, dar mai poate fi atacata la TAS in termen de 3 saptamani! „Apelul clubului…

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Targoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei. Aceasta decizie vine in urma scandalului de pariuri in care a fost implicat pe vremea in care…

- Clubul Politehnica Iasi a fost amendat cu suma de 10.000 de lei de catre Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in urma incidentelor de la meciul cu FC Botosani, desfasurat la Botosani, in etapa a 13-a a Ligii I.

- Antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, Edi Iordanescu, a anunțat ca va ieși din spațiul public pentru o perioada nedeterminata, dupa ce Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal l-a suspendat pentru urmatoarele doua etape și l-a amendat cu 4.500 de lei, anunța MEDIAFAX.Tehnicianul…

- Echipa de fotbal CSM Campia Turzii a caștigat 3 puncte la ”masa verde”, dupa ce Comisia de Disciplina din cadrul AJF Cluj a admis contestația depusa de echipa din Campia Turzii, la pauza jocului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FCSB și Dinamo au incheiat la egalitate, scor 1-1, derby-ul din etapa a 12-a a Ligii 1, dar meciul nu a fost lipsit de incidente. Astfel, cele doua rivale au fost sancționate de catre Comisia de Disciplina a Federației Romane de Fotbal. „Cainii” au primit o amenda de 10.000 de lei, in timp ce FCSB…