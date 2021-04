Decizie finală referitoare la fuziunea USR – PLUS. Curtea de Apel București s-a pronunțat definitiv Magistrații Curții de apel București au aprobat vineri fuziunea dintre USR și PLUS. Membrii celor doua grupari s-au pronunțat prin vot asupra subiectului inca din august, anul trecut. Pe 15 august, 85% dintre membrii ambelor partide se pronunțau in favoarea fuziunii, noul partid (USR – PLUS) urmand atunci sa fie și inregistrat la Tribunal. „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid. Este un proiect politic de viitor care are deja in istoric patru campanii electorale duse impreuna, cu rezultate bune, un proiect politic in care lucram ca o singura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București: „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid”. „Este inca un pas important inainte pentru USR PLUS, in ceea ce privește proiectul care aduce reforma și schimbare in Romania.…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, astazi, 16 aprilie 2021, de catre Curtea de Apel București. „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid. Acesta este singurul proiect politic reformist care s-a construit in ultimii ani in Romania la care am…

- Curtea de Apel Bucuresti a aprobat, vineri, fuziunea dintre USR și PLUS. Dupa aceasta veste, partidul USR PLUS se pregatește de un Congres, cel mai probabil in toamna acestui an, in care va fi aleasa o conducere unica. Pentru funcția de președinte și-au anunțat intenția de a candida Dan Barna și Dacian…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București. Decizia este definitiva. Acum, partidul USR PLUS se pregatește de un Congres, cel mai probabil in toamna acestui an, in care va fi aleasa o conducere unica. Pentru funcția de președinte și-au anunțat intenția de…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București: „Voința membrilor celor doua partide devine realitate: suntem, de astazi, un singur partid”. „Este inca un pas important inainte pentru USR PLUS, in ceea ce privește proiectul care aduce reforma și schimbare…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, vineri, de catre Curtea de Apel București, anunța Dan Barna și Dacian Cioloș, spunând ca astfel "voința membrilor celor doua partide devine realitate". Decizia instanței vine într-un moment critic în coaliția de guvernare, declanșat…

- Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobata, astazi, 16 aprilie, de catre Curtea de Apel București, dupa respingerea apelului formulat, ca nefondat, potrivit minutei transmise de CAB.„Este inca un pas important inainte pentru USR PLUS, in ceea ce privește proiectul care aduce reforma și schimbare in…

- Astazi, la Curtea de Apel București, s-a amanat din nou termenul in procesul dintre FCSB și CSA Steaua, privind palmaresul singurei echipe din Romania care a caștigat Cupa Campionilor Europeni. Un nou episod la tribunal fara verdict. Noul termen a fost fixat pentru 12 aprilie. ...