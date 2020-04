Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii echipei FC Barcelona au decis, astazi, ca in sezonul 2020 – 2021 numele arenei „Camp Nou” sa fie schimbat. Fundația clubului catalan va cauta un sponsor care va dori sa-i ofere numele, in schimbul unui contract de publicitate. Este de banuit ca suma va fi consistenta, iar banii vor fi donați…

- PSD sustine ca ministrul de Interne, Marcel Vela, incearca sa-si acopere "incoerenta" masurilor adoptate prin ordonantele militare aruncand vina pe social-democrati, invocand "zvonuri" pentru a fundamenta o decizie luata la nivel oficial. "Ministrul Vela incearca sa-si acopere incoerenta…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a luat cea mia dura decizie pentru aproape 2.000 dintre subordonații sai. Ministrul a decis ca incepand cu 7 aprilie, 1.868 de persoane din cadrul unitaților Aparatului central al MAI și al unor structuri aflate in subordinea acestuia, sa fie delegate sau…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a luat o decizie fara precedent in mandatul sau: a retras o decorație acordata unui spital. Iohannis a semnat miercuri, 1 aprilie a.c., decretul privind retragerea decorației conferite Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava.Astfel,…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…

- Masuri fara precedent anunțate de MAI hotarate in contextul amenințarii CoVid - 19: Se inchide tot: biserici, restaurante, baruri, cafenele, sali de joc, saloane infrumusetare. Se suspenda si zborurile Spania - Romania! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a dispus masuri noi in conditiile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a facut declarații la sediul MAI, dupa ședința Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența."Se permite accesul in Romania a cetațenilor straini care vin din Italia, China, Iran, Coreea de sud, sub masura obligatorie a carantinei. Decizie…

- World Athletics a anuntat, vineri, ca interzice folosirea prototipurilor de incaltaminte sport in competitii oficiale, dupa ce in ultimele luni au fost doborate mai multe recorduri datorita unor incaltari revolutionare.