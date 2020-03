Stiri pe aceeasi tema

- Slujbele, patru zile de evenimente majore de la Joia Mare pana la Slujba Invierii din duminica Pastelui, atrag anual zeci de micii de oameni in Roma si la Vatican, in Piata Sfantul Petru. Potrivit unei note de pe site-ul prefecturii Vaticanului, pana la duminica Pastelui din 12 aprilie, toate audientele…

- Masuri fara precedent urmeaza sa fie anunțate in Anglia: Premier League nu va fi suspendat, insa meciurile se vor disputa cu porțile inchise. Presa din Anglia scrie ca toți deținatorii de abonamente vor putea sa vada meciurile online, de acasa. Aceasta decizie vine ca raspuns la raspandirea rapida a…

- Facebook și Instagram au luat o decizie in premiera, in contextul epidemiei mondiale de coronavirus. Astfel, potrivit anunțului oficial, reclamele la maști vor fi blocate.Decizia Facebook și Instagram vine ca urmare a incercarilor de a se obtine profit de pe urma vanzarilor de masti pe fondul epidemiei…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depsit o suta de mii. Peste 3400 de oameni au murit, cei mai mulți in China. In Europa, numarul de cazuri crește de la o ora la alta și noi țari raporteaza imbolnaviri.

- Arabia Saudita a anuntat ca suspenda 'temporar' intrarea pelerinilor care merg la Mecca pe teritoriul sau cu scopul de a 'preveni patrunderea noului coronavirus (Covid-19) in regat si propagarea sa', a anuntat joi Ministerul de Externe saudit, citat de France Presse, conform Agerpres.Citește…