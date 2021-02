Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediție din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, cuplurile formate din Liviu Varciu și Raluka și Andrei Ștefanescu și Ana au primit o veste complet neașteptata la ruleta!

- In prima ediție din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, cuplurile formate din Liviu Varciu și Raluka și Andrei Ștefanescu și Ana au primit o veste complet neașteptata la ruleta!

- In finala sezonului 15 "Te cunosc de undeva!" s-au luptat pentru marele premiu AMI, Monica Anghel și Marcel Pavel, Adriana Trandafir și Romica Țociu, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, insa doar unul dintre ei a reușit sa caștige.

- Fiecare apariție a lui Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu aduce zambește largi pe fața, asta pentru ca cei doi reușesc de fiecare data sa intre in rolul personajelor mai bine ca oricand, iar asta s-a intamplat și in semifinala show-ului Te cunosc de undeva! Cei doi au avut de interpretat una dintre piesele…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu ne amintesc de o alta trupa care a fost pe val in anii 2000 - doua blonde superbe nominalizate la MTV Music Awards for Best Romanian Act. Cei doi cantareți s-au transformat in Cristina Rus și Andreea Banica, trupa Blondy.

- In a XIII-a ediție a sezonului XV de la Te cunosc de undeva! Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu s-au transformat in Mirela Vaida Boureanu și Matilda Pascal Cojocarița și au adus veselie pe ritmurile melodiei „Hai la joc!”

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut istorie in divertismentul televizat, avand in palmares o mulțime de emisiuni celebre. Glume, șotii, travesti, dans, muzica, aventura, asta știu sa arate pe micul ecran, chiar daca in realitate nu traiesc mereu perioade roz. Click! Iți arata cum i-a surprins…

- Inca de cand au intrat pe scena, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut unul dintre cele mai savuroase momente de la "Te cunosc de undeva!". Personajele pe care le-au interpretat cei doi sunt Delia și Horia Brenciu, iar melodia "Inima nu vrea" a fost una pe gustul lor.