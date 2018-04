Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON ROMANIA 9 APRILIE 2018 LIVE VIDEO 9 APRILIE 2018, Faimoșii - Razboinicii, rezultat final.Dupa ieri Faimoșii au caștigat batalia pentru comunicare și au primit mesaje de la familie, astazi cele doua echipe se intalnesc din nou. EXATLON ROMANIA 9 APRILIE 2018 LIVE VIDEO EXATLON…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Razboinicilor a mai pierdut un coechipier important. Incepand cu data de 4 aprilie, Alina a parasit competitia Exatlon, dupa votul publicului. Concurenta a dezvaluit chiar dupa ce a fost eliminata ca a visat acest lucru. „Aseara am visat ca eram acasa cu mama…

- EXATLON ROMANIA Tristete in echipa "Razboicinilor" care s-a subtiat dupa eliminarea Alinei de miercuri seara. Blonda si-a incurajat colegii ramasi in concurs si le-a transmis sa lupte, chiar daca au ramas atat de putini. "Acum sunteti doar voi!", a spus concurenta la plecarea din Republica Dominicana.…

- EXATLON ROMANIA 4 APRILIE 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Situația pentru Razboinici este una foarte delicata. Ei vor ramane in patru dupa eliminarea de la Exatlon 4 aprilie. Ionuț desemnat Player of The Week, s-a accidentat foarte rau și nu se știe cand va putea evolua și daca va fi la capacitate maxima.…

- EXATLON: A caștigat echipa Faimoșilor! In urma acestui rezultat, trei persoane din echipa Razboinicilor vor fi propuse spre eliminare. Cei trei nominalizați sunt: Ștefan, Alina și Roxana. De precizat ca Ionuț, grav ranit, are imunitate, intrucat e player of the week, cel mai valoros jucator al saptamanii. …

- Razboinicii au pierdut jocul de aseara, asa ca au fost nevoiti sa propuna spre eliminare trei concurenti. Alina a primit titlul de „player of the week” si Ionut a castigat jocul individual, asadar cei doi concurenti au nominalizat pe cineva. A treia nominalizare a fost facuta de ceilalti membri ai echipei.…

- EXATLON ROMANIA. Mama Ancai de la Exatlon a reacționat dupa ce fiica ei a fost eliminata din competiție in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Mama Ancai spune ca eliminarea fiicei sale de la Exatlon o bucura și nu a reprezentat o surpriza pentru ea. EXATLON ROMANIA. "Ma…

- Un concurent din tabara Razboinicilor va parasi competiția „Exatlon”. Luni seara a fost una decisiva pentru concureții de la „Exatlon”, cei care si-au disputat dreptul la imunitate, in competiția pe traseul dificil. Mai determinați ca niciodata pentru a nu fi puși iar in postura ultimelor doua saptamani…