Decizie fără precedent în justiție. 11.000 de ani de închisoare! Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, Faruk Fatih Ozer, care a fugit din Turcia cu activele clientilor sai, a fost condamnat la 11.196 de ani de inchisoare. Sora si fratele sau au fost condamnati la pedepse identice de tribunalul din Istanbul, potrivit agentiei Anadolu. Fondatorul platformei Thodex, cautat prin Interpol, a fost arestat in Albania in august 2022, la 16 luni de cand fugise din Turcia. El a fost extradat in luna aprilie. Autoritatile turce l-au acuzat ca fugise cu active de 2 miliarde de dolari, apartinand unui numar de aproape 400.000 de utilizatori. Platforma si-a suspendat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

