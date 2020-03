Decizie FĂRĂ PRECEDENT în istoria umanității: Israelul anunță că orice persoană care îi pășește pe teritoriu intră în CARANTINĂ Autoritatile israeliene au dispus, luni, plasarea in carantina timp de 14 zile a tuturor persoanelor care ajung in Israel sau repatrierea strainilor care nu au spatiu de carantina pe teritoriul israelian. "Dupa o zi intreaga de discutii complexe, am luat o decizie: orice persoana care ajunge in Israel din strainatate va intra in carantina timp de 14 zile. Este o decizie dificila, dar este necesara pentru mentinerea sanatatii publice, care este cel mai important lucru. Decizia va fi in vigoare in urmatoarele doua saptamani", a declarat luni seara premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii din cadrul Comitetului pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirus avertizeaza ca Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul virus, din cauza numarului mare de calatorii intre Italia și țara noastra. Autoritoritațile romane iau masuri speciale de prevenție…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…

- COVID-19 are o perioada de incubatie de aproximativ 14 zile. Daca o persoana este testata prea devreme, virusul poate sa nu fie detectat."Bazat pe ceea ce stim, credem ca virusul se extinde, in principal, de la persoana la persoana prin contact apropiat, definit ca fiind o distanta de aproximativ 1,8…

- Zona in care a avut loc ieri, 28 ianuarie 2020, explozia unui proiectil soldata cu decesul unui barbat in varsta 42 de ani și cu ranirea altuia de 52 de ani, a fost izolata de catre autoritatile din Alba. Se cauta in incinta alte posibile surse de explozie. Autoritatile din Alba au pornit o ancheta…

- Tone de carne si organe de curcan provenind din ferme de pasari din Ungaria aflate in carantina din cauza gripei aviare au ajuns la trei depozite din Bihor, iar de acolo au fost distribuite in 26 de judete din Romania, autoritatile sanitar-veterinare refuzand sa faca publice brandurile ori denumirea…

- Interesanta ancheta DNA-ului pe marginea cazului de la Arad de adunare de bani pentru PSD, interesant este si scandalul din USR dupa excluderea unui membru care a atacat conducerea partidului, dar in aceasta perioada cel mai important lucru este legat de ceea ce face, sau nu face, PNL. Este normal ca…