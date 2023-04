Stiri pe aceeasi tema

Turcia și-a inchis, sambata, spațiul aerian pentru compania armeana low-cost FlyOne Armenia, fara avertisment, a declarat președintele consiliului de administrație al transportatorului, citat de agenția de știri naționala Armenpress, informeaza Rador."Din motive de neințeles pentru noi și fara niciun…

Germania va deconecta ultimele trei centrale nucleare, punand capat unui program de șase decenii care a generat una dintre cele mai puternice mișcari de protest din Europa, dar care a avut o scurta pauza din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Banca centrala a Turciei a redus joi rata dobanzii de politica monetara cu 50 de puncte de baza, pana la 8,5%, așa cum era de așteptat, in urma cutremurului devastator care a ucis peste 43.000 de persoane in sudul Turciei in aceasta luna, scrie Reuters.

Media zilnica a exporturilor zilnice de gaze prin gazoduct ale gigantului energetic rus Gazprom catre Europa a crescut cu 17% in prima jumatate a lunii februarie fața de ianuarie, datorita livrarilor prin Turcia, potrivit calculelor Reuters bazate pe datele de export, scrie dailysabah.com.

Media exporturilor zilnice de gaze ale grupului rus Gazprom via conductele spre Europa a crescut cu 17% in prima jumatate a lunii februarie, comparativ cu situatia din luna ianuarie, gratie livrarilor efectuate via Turcia, arata calculele Reuters. In conditiile in care nu mai sunt livrate gaze rusesti…

Spatiul aerian al R.Moldova a fost temporar inchis din motive de securitate, scrie blogul de specialitate Runway, citat de Deschide.md. Interdictia ar fi valabila pana la ora 16:00. Contactata de reporterii Deschide.md, Irina Bodolica, purtatorul de cuvant al Autoritatii Aeronautice Civile, a declarat…

Salvatorii din Turcia au scos luni mai multe persoane in viata din cladirile prabusite, la o saptamana de la cel mai grav cutremur din istoria moderna a tarii, dar sperantele ca vor fi mult mai multi supravietuitori se diminueaza, iar criticile la adresa autoritatilor cresc, transmite Reuters, citat…

Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres.