- Mastile utilizate de catre elevii din invatamantul primar, gimnazial, liceal, precum si la nivelul universitatilor trebuie sa fie de uz medical, purtarea mastilor textile nemaifiind permisa in noul an scolar, a anuntat, marti, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. „Avem ca prioritate inceperea si mentinerea…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP) estimeaza ca varful pandemiei ar putea sa fie in Romania la finalul lunii septembrie, mentionand ca in cel mai rau scenariu posibil tara noastra ar putea ajunge la 4.000 de pacienti spitalizati…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat intr-o conferinți de presa ca Direcția de Asistența Medicala estimeaza ca livrarile de vaccin gripal se vor face in septembrie și octombrie. „Am discutat de Direcțiile de Sanatate Publica pentru a pregati infrastructura de stocare a vaccinului…

- ”E important sa continuam sa aplicam acele masuri care s-au dovedit eficiente, cum este purtatul mastii in spatiile inchise, cum este ventilatia permanenta si igiena mainilor. In acest sens, am solicitat Institutului National de Sanatate Publica un punct de vedere care va fi transmis Ministerului Educatiei…