- Dupa incendiul de ieri, la Constanța s-a hotarat prioritizarea refacerii secțiilor non-covid imediat ce anchetatorii vor permite accesul in incinta. Decizia a fost luata de comun acord intre Primaria Municipiului Constanța cu reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase. Totodata, laboratorul și farmacia…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, la secția de terapie intensiva. A fost activat planul roșu de intervenție. Șapte din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid au decedat. Ceilalți pacienți au fost scoși pe geam, intr-o operațiune dramatica de salvare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca șapte pacienți au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, nu noua, așa cum au comunicat "greșit" cei de la fața locului. "Ei trebuie sa lamureasca, eu am vrut sa va aduc informația corecta", a spus Bode, care a spus…

- Au aparut primele imagini din interiorul secției ATI Covid a Spitalului de Boli Infecțioase de la Constanta, care a ars vineri dimineața. 9 persoane au murit in tragedie. Flacarile au izbucnit in secția ATI in jurul orei 9.50. Ulterior tot spitalul a fost evacuat. Peste 100 de pacienți au fost scoși…

- Șeful ISU Constanța, Cristian Amarandei, a declarat ca noua din cei zece pacienți care erau in secția ATI Covid a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța au decedat și ca au fost gasiți in pat.