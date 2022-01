Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Stoica (19 ani) are șanse minime sa joace in derby-ul cu Dinamo de duminica (ora 20:00). Anunțul a fost facut de Mihai Stoica, managerul general de la FCSB. Stoica, un atacant de mare perspectiva, a lipsit și in primul meci oficial al anului, cu CFR Cluj (3-3). Ianis Stoica, șanse infime sa joace…

- Prestația lui Florin Tanase (27 de ani) din meciul FCSB - CFR Cluj, scor 3-3, l-a nemulțumit pe Gigi Becali (63 de ani), patronul vicecampioanei. Cu Florin Tanase pe teren vreme de 88 de minute, FCSB a remizat impotriva campioanei ultimelor 4 sezoane, scor 3-3. Capitanul celor de la FCSB a fost implicat…

- CFR Cluj, liderul din Liga 1, s-a reunit azi și urmeaza sa plece in cantonamentul din Spania, dar fara atacantul Denis Alibec. Varful imprumutat din Turcia, de la Kayserispor, s-a prezentat azi, cand implinește 31 de ani, la reunirea echipei lui Dan Petrescu, dar nu s-a antrenat alaturi de colegii sai.…

- Fundasii Collins Fai si Michael Ngadeu, fosti fotbalisti in Liga I, sunt in lotul Camerunului pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), care va avea loc intre 9 ianuarie si 6 februarie. Collins Fai, care a evoluat la Dinamo Bucuresti, si Michael Ngadeu, fost la FC Botosani, joaca acum in Belgia, la Sandard…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) a avut o alta evoluție ștearsa in tricoul FCSB-ului. Trimis pe teren la pauza in confruntarea cu Sepsi, incheiata 0-0, varful nu s-a lipit de gol, ajungand rareori la finalizare. Criticat in ultima perioada de patronul Gigi Becali, Claudiu Keșeru a fost misterios la interviuri.…

- Denis Alibec, 30 de ani, a fost reprimit la antrenamentele lui CFR Cluj. Atacantul și-a prezentat scuzele, așa cum voia antrenorul Dan Petrescu. Atacantul a plecat de pe banca de rezerve in minutul 70 al meciului cu Clinceni (2-0), fara sa ceara permisiunea, nemulțumit ca Dan Petrescu nu intenționeaza…

- Venita dupa doua infrangeri la rand in Liga 1, Universitatea Craiova va avea un nou meci dificil, contra FCSB, duminica de la ora 20:30. Pe stadionul Ion Oblemenco, echipa pregatita de Laurențiu Reghecampf incearca sa dea uitarii infrangerile din deplasarile cu Farul Constanța și FC Argeș. Adversara…

- Fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu (52 de ani) l-a laudat pe Ianis Stoica (18), jucator cu gol și pasa decisiva in meciul dintre FCSB și FC Botoșani, scor 3-1. Tanarul atacant al FCSB-ului a facut diferența in meciul cu FC Botoșani din etapa 16 a Ligii 1. Introdus pe teren in minutul 69, la 0-1,…