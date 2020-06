Stiri pe aceeasi tema

- Victor Marian Dan, primarul PSD din comuna Secu, Dolj, e acuzat ca s-a suparat dupa ce a aflat ca localnicii nu-l mai voteaza și, in consecința, ar fi taiat alimentarea cu apa potabila pentru 50 de gospodarii, informeaza Ziarul de Craiova.Primarul a acoperit puțul cu pamant și a luat pompa. Edilul le-ar…

- „ Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Bradisteanu Serban Alexandru impotriva sentintei nr.1260 din 19 martie 2018 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 20 mai 2020”,…

- El a fost condamnat in data de 5.11.2019 la o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare, in regim de detenție „Respinge, ca inadmisibila, cererea de recurs in casatie formulata de recurentul inculpat Kedves Emeric impotriva deciziei penale nr. 484/A din 05 noiembrie 2019, pronunțate de Curtea de Apel…

- Efectuata de Corpul de Control al Primului Ministru Corpul de control al primului-ministru a finalizat acțiunea de control a activitații Biroului Roman de Metrologie Legala („BRML”) desfașurata incepand cu 26.08.2019 pana in prezent. Obiectivele acțiunii de control au vizat: verificarea respectarii…

- Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat existența unei diferențe nejustificate de 1.184.547 lei și 15.600 euro, intre averea dobandita și veniturile realizate de catre deputatul Mircea Draghici, fostul trezoriei al PSD in perioada cand...

- Curtea de Apel Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a lui Ilie Munteanu, primarul comunei tulcene Crisan Decizia este definitiva. Edilul a fost arestat zilele trecute de Tribunalul Tulcea, la solicitarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea. Amintim ca…

- Vasile Alexandroaia, primarul de Grințieș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate și risca sa-și piarda și mandatul, prin ordin al prefectului. Conform inspectorilor de integritate, primarul ”s-a aflat in stare de incompatibilitate intrucat, in perioada deținerii funcției de…

- Senatorii au dat marti vot favorabil, intr-o sedinta de plen online, propunerii legislative pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ care introduce intre altele posibilitatea invalidarii alegerii unui primar daca acesta a savarsit fapte care au…