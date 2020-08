Decizie definitivă! Liviu Dragnea rămâne în spatele gratiilor Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, ramane in inchisoare, dupa ce Curtea de Apel București a respins ca neintemeiata contestația sa la executarea pedepsei. Decizia este definitiva.Dragnea a solicitat instanței sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal. Acesta și-a susținut inca o data nevinovați in fața judecatorilor spunand ca a fost ”condamnat intr-un dosar politic”. Acesta a mai adaugat ca, daca va fi mentinut in inchisoare “prin incalcare brutala a drepturilor omului”, inseamna ca justitia din Romania “nu rezista la presiuni politice”. “Pe fond, am fost trimis la inchisoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

