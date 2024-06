Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3753 118 2023 ce are ca obiect " actiune prefect ndash; tutela administrativa Anulare act administrativ Hot. nr. 40 07.03.2023 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 9 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul…

- Tribunalul Constanta a decis joi, 6 iunie 2024, ca Vlad Matei Pascu, din Bucuresti, sa ramana in spatele gratiilor Decizia este definitiva Vlad Matei Pascu este acuzat de producerea tragediei de la 2 Mai, din judetul Constanta, din data de 19 august 2023, eveniment soldat cu decesul a doi tineri si…

- Intr-o hotarare de necontestat, Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus definitiv achitarea lui Ioan Niculae și Adriean Videanu in celebrul dosar Romgaz, in care aceștia erau acuzați de delapidare cu un prejudiciu de peste 60 de milioane de euro. Decizia, care a fost criticata și controversata…

- A fost suspendata recuperarea prejudiciului in dosarul lui Dan Voiculescu . Decizia a fost luata de Tribunalul București si nu este definitiva. ”Solutia pe scurt: In temeiul dispozitiilor art.460 alin.1 C.proc.pen. dispune suspendarea executarii sentintei penale nr. 701/26.09.2013 pronuntata de Tribunalul…

- Decizie de ultima ora in dosarul in care Florin Salam este cercetat pentru inșelaciune. Ce hotarare au luat procurorii, in urma cu doar cateva momente. Ce urmeaza sa se intample cu artistul iubit de o țara intreaga.

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta se afla dosarul 3626 118 2022 ce are ca obiect "anulare act administrativ Decizia nr. 1714 22.11.2021ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 1 februarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de recurs, iar ultima modificare a fost…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 24792 212 2022 ce are ca obiect " anulare proces verbal de contraventie GNM 002434ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 18 august 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata…

- Magistrații Curții de Apel Galați au decis sa disjunga dosarul penal al mafiotului brailean Gabi Dasaev, in care acesta a primit 12 ani de pușcarie, pentru ca i-a spintecat pe baschetbaliștii americani Joseph Wantee Ekow Mc Claim si Darrell Steven Bowie Jr., intr-un club, in septembrie 2018.