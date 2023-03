Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta, decizie finala in dosarul Sarda Fish SRL In prima instanta, Judecatoria Constanta, prin sentinta penala nr.1255 11.10.2022, a incetat procesul penal fata de Liliana Camelia Datcu dar si fata de Matei Datcu. In cauza, Liliana Camelia Datcu a fost suspectata de uz de fals in…

- Marius Marian Ivancea, alias What's Up, a scapat definitiv de procesul deschis de o companie de telefonie mobila, dupa ce reclamanta și-a retras plangerea, iar artistul, evident, n-a contestat decizia.

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti, care au judecat apelurile in dosarul Hexi Pharma, in care Tribunalul Bucuresti, ca instanta de fond, a pronuntat prima sentinta in ianuarie 2019, a constatat prescrierea faptelor pentru care au fost trimise in judecata persoanele fizice si firma inculpate in…

- "Forma de vinovatie cu care a actionat inculpatul a fost culpa cu prevedere iar nu culpa simpla, fara prevedere , retinandu se ca acesta a prevazut rezultatul faptei, dar nu l a acceptat, socotind fara temei ca nu se va produce, intrucat, inculpatul a condus microbuzul cu o viteza neadaptata conditiilor…

- Curtea de Apel Pitești a dat marți, 3 ianuarie, decizia definitiva in dosarul „Cheresteaua 1”, in care mai mulți inculpați au fost trimiși in judecata inca din aprilie 2016. Insa, unii dintre inculpați au primit, la apel, pedepse mai mari decat cele date la Tribunalul Argeș. La Curtea de Apel Pitești,…

- Cunoscutul interpret de muzica de petrecere Florin Salam ar fi hotarat soarta fostului deținut care l-a amenințat, public, cu moartea și i-a spus ca ii va prinde fiica și va transmite in direct, pe Facebook, in timp ce o violeaza. Cantarețul a cerut imediat ajutor din p ...

- Fostul primar Gheorghe Nichita si-a aflat pedeapsa definitiva. Tribunalul Vaslui a stabilit ieri timpul pe care Nichita il va petrece dupa gratii in urma condamnarii sale definitive din dosarul „Amanta”. Faptul ca luarea de mita din dosarul proiectului managementului integrat al traficului a fost comisa…

