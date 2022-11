Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea starii de alerta decisa de autoritațile romane in timpul pandemiei de COVID-19 a fost desființata definitiv de ICCJ. Astfel, persoanele care au suferit prejudicii pot cere despagubiri.

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare un craiovean de 41 de ani, acuzat de dare de mita si refuzul recoltarii de probe biologice. Potrivit anchetatorilor, inculpatul a fost depistat conducand baut, iar ca sa scape de dosarul penal ar fi incercat sa mituiasca…

- Tribunalul Constanta il mentine in arest preventiv pe individul acuzat ca a cerut bani pentru un transport cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti. Decizia tribunalului este definitiva. Cel in cauza este cercetat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata…

- Una dintre emblemele definitorii ale Romaniei ramane tragedia din seara de vineri, 30 octombrie 2015, de pe str. Tabacarilor nr. 7, Sectorul 4, București, produsa de incendiul dintr-o incinta a fostei fabrici Pionierul – Clubul Colectiv. Concertul rock susținut de trupa Goodbye to Gravity atrasese sute…

- Deși parea foarte vanjoasa cand i-a aruncat Mirelei Vaida o bordura spre cap, ca sa o omoare, iar dupa ce a spart geamurile de la Acces Direct i-a distrus prezentatoarei mașina, Antoanela Grigoraș a devenit, brusc, inapta de executarea pedepsei de 45 de zile de munca in folosul comunitații.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au fost investiti cu solutionarea apelului declarat in dosarul penal in care un cetatean strain acuzat de comiterea infractiunii de ultraj a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu executare.Primul termen in apel a fost stabilit pentru finele lunii…

- Dosarul a fost instrumentat de magistratul Viorel Gabriel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Daca acordul va fi admis de instanta, cel in cauza ar putea fi condamnat la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare. Tribunalul Constanta a fixat data la care…

- In timp ce Dani Mocanu a fost lasat sa comita și alte infracțiuni, fiindca anchetatorii n-au fost capabili sa termine cercetarile in dosarul din 2019, una dintre victimele manelistului a fost condamnata și a și executat pedeapsa.