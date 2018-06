Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii instantei supreme vor anunta astazi decizia definitive in dosarul Gala Bute, cauza in care este judecata Elena Udrea. Fostul ministru asteapta decizia in Costa Rica, acolo unde a anuntat ca va ramane daca sentinta va fi de condamnare, considerandu-se nevinovata, dupa cum a precizat in…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) vor pronunta, pe 5 iunie, decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare. La ultimul termen din dosarul Gala Bute,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea, aflata in Costa Rica, a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita…

- Curtea Suprema va da sentinta definitiva in dosarul Gala Bute peste doua saptamani, iar Elena Udrea nu va mai fi audiata in cauza. Asa a decis azi Curtea Suprema care judeca ultimul termen din dosarul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a fost condamnat in prima instanta la 6 ani de…

- Curtea Suprema va da sentinta definitiva in dosarul Gala Bute peste doua saptamani, iar Elena Udrea nu va mai fi audiata in cauza. Asa a decis azi Curtea Suprema care judeca ultimul termen din dosarul in care fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a fost condamnat in prima instanta la 6 ani de…

- Instanta suprema a dispus, miercuri, un nou termen pe 13 aprilie, ora 11.00, in dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata in prima instanta Elena Udrea. Judecatorii le-au spus avocatilor apararii sa pregateasca pledoariile finale.

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…