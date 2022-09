Stiri pe aceeasi tema

- O fantana arteziana din Campia Turzii s-a „inspumat” peste noapte, ca efect al unei glume facute de patru adolescenți. Tinerii au fost identificați pe camerele de supraveghere și au fost amendați. Cetatenii spun ca amenzile nu ii vor "reabilita", ci poate doar ceva munca in folosul comunitatii.

- Ofiterul Serviciului Roman de Informatii Constanta, Bogdan Popescu, prins in flagrant cu o mita de 2.500 de euro de DNA a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce si-a recunoscut fapta. Acesta mai trebuie sa presteze munca in folosul comunitatii pentru 60 de zile. DNA a transmis,…

- La Barcani, comuna din județul Covasna, asistații social și persoanele pentru care s-au emis decizii judecatorești care le obliga la prestarea unui anumit numar de ore in folosul comunitații, risca sa ramana fara acoperiș deasupra capului daca nu respecta programul stabilit de autoritațile locale și…

- Un barbat care a turnat in jur de 15 litri de ulei ars in fantana unei vecine, prin aceasta acțiune apa devenind daunatoare și punand in pericol sanatatea oamenilor și a animalelor, și-a aflat pedeapsa finala, stabilita de Curtea de Apel Suceava. Judecatorii de la instanța de apel au admis apelul ...

- Curtea de Apel Galați s-a pronunțat definitiv in dosarul asasinatului de la Slobozia Cioraști, a carui victima a fost Constantin „Telu” Chirița. Inculpații, dar și familia afaceristului au atacat sentința in dosarul uciderii acestuia cu sange rece. Conform primei sentințe, pe langa condamnarile cu inchisoare,…

- Tanara Sara Earar, acuzata ca a urcat de doua ori la volan fara permis, a scapat de temnița. Astfel, ieri, magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au condamnat-o pe aceasta la 1 an și 3 luni de inchisoare, dar cu amanarea aplicarii pedepsei, pentru conducerea unui vehicul fara permis. Pe langa pedeapsa…

- Dorel Pantilin, fost director executiv al Casei Judetene de Pensii Dambovita, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii la o manastire, fiind gasit vinovat pentru delapidare, printr-o sentinta definitiva a Curtii de Apel Ploiesti. Dorel Pantilin, fost director…