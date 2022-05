Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Curtea de Apel Bucuresti a pronunțat, joi, sentinta definitiva in dosarul „Colectiv”. Majoritatea pedepselor au fost reduse fața de cele dispuse de Tibunalul București in decembrie 2019. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Sentinta definitiva in dosarul Colectiv. Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis, definitiv, condamnarea patronilor clubului Colectiv, dar si a primarului Cristian Popescu Piedone.The post Cristian Popescu Piedone, 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul Colectiv first appeared on Universul…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dat astazi, dupa mai multe amanari, sentinta definitiva in dosarul Colectiv.Astfel, primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Pedeapsa cu…

- UPDATE – Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive in dosarul „Colectiv”. ȘTIREA INIȚIALA, MAI JOS. Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…