Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova l-a condamnat, definitiv, pe Gheorghe Dinca, la 30 de ani de inchisoare, pentru omor calificat, trafic de persoane si alte infractiuni in cazul disparitiei adolescentelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, iar a inculpatului Stefan Risipiteanu la 12 ani de inchisoare, pentru…

- Curtea de Apel Craiova a dat o sentința definitiva astazi, 30 mai, in dosarul in care Gheorghe Dinca, in varsta de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea Luizei Melencu și Alexandrei Maceșanu. Magistratii Curtii de Apel Craiova au menținut maximul pedepsei prevazut de lege, in cazul persoanelor…

- Curtea de Apel Craiova a decis, marti, in cazul Caracal, condamnarea definitiva a inculpatului Gheorghe Dinca, la 30 de ani de inchisoare. Curtea de Apel Craiova a respins ca nefondate apelurile formulate de partile civile Macesanu Tudorita Mariana si Macesanu Ion, impotriva sentintei penale nr. 134…

- Curtea de Apel Bacau a decis, marți, definitiv, ca Gheorghe Moroșan și soția sa Aurelia, acuzați ca au sechestrat și ucis doi muncitori care lucrau in apartamentul lor, vor sta in spatele gratiilor 30 de ani, respectiv 12 ani. Instanța a menținut, astfel, decizia data de Tribunalul Bacau in toamna anului…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și președinte al CJ Neamț, a fost condamnat, vineri, definitiv de Curtea de Apel Brașov la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. In dosarul in care a fost condamnat, Arsene a fost acuzat ca ar fi luat bani pentru a interveni in 2013 la conducerea Agenției Naționale…