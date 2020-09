Decizie definitiva in cazul presupusului violator din ​Pecineaga!

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de eliberare va fi analizata de Tribunalul Constanta.Constantin A., de 40 de ani, din comuna Pecineaga, judetul Constanta, arestat preventiv pentru viol, cere sa fie pus in libertate Solicitarea barbatului a fost trimisa spre solutionare Tribunalului Constanta, instanta care va lua o decizie…

- Cercetarile vor fi efectuate in continuare de catre procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Tribunalul Constanta a decis azi ca tanara de 22 de ani, din Constanta, acuzata ca ar fi lovit patru politisti si trei agenti de securitate, sa ramana in spatele gratiilor.…

- Cei doi sunt acuzati de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg de cocaina, de puritate 90 , cu o valoare de piata de aproximativ 300 de milioane euro .Curtea de Apel Constanta a decis ieri ca cei doi cetateni sarbi cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de mare risc 1.040 kg…

- „Respinge apelul formulat de apelantul Postarnac Costica impotriva sentintei civile nr. 6870/16.08.2020 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta pe care o pastreaza. Definitiva. Pronuntata astazi, 18.08.2020", se arata in decizia Tribunalului Iasi. Anterior, Judecatoria a decis sa respinga candidatura…

- Cazul preotului din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția pe strada, in timp ce femeia iși ținea copilul in brațe, a ajuns in atenția autoritaților. In consecința, a fost luata o decizie care il vizeaza direct pe barbatul violent.

- Mai multe modele de la Dacia vor fi eliminate din gama, intrucat aceasta a ajuns aproape in totalitate la o vechime ce depașește maturitatea. Astfel, Logan va disparea de pe mai multe piețe din Europa, Lodgy devine istorie, Dokker devine Reanault, iar Logan MCV dispare definitiv. Dacia a luat decizia…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea prin care fostul premier Victor Ponta a solicitat anularea ordinului ministrului Educatiei prin care i-a fost retras in anul 2016 titlul de doctor in drept. Instanta suprema a respins luni recursul lui Victor Ponta si a mentinut o decizie…