- Cererea de stramutare depusa de Dinca va fi judecata de Curtea de Apel Craiova, termenul fixat fiind de 1 martie 2021.Si familiile fetelor ucise si violtate de Dinca au cerut, anterior, stramutarea dosarului, indicand ca au suspiciuni ca in judetul Olt ar putea sa nu beneficieze de o judecata corecta,…

- Curtea de Apel București l-a declarat vinovat pe Marian Zlotea pentru mai multe fapte de corupție realizate in perioada octombrie 2009 - mai 2010, cand a condus Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), potrivit G4Media. Marian Zlotea a fost condamnat, miercuri…

- Florin Croitoru, agent de politie penitenciara din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, trimis in judecata sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata, si Valentin Ciuca, persoana fara calitati speciale, banuit de savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita…

- Claudiu Melencu, tatal Luizei Melencu, tanara de 18 ani ucisa de Gheorghe Dinca, supranumit calaul din Caracal, s-a stins din viata, marti seara, anunța Antena3. Barbatul avea mai multe probleme medicale, care s-au agravat odata cu disparitia fiicei sale, Luiza Melencu, in luna iulie a anului trecut.…

