- Accidentul a avut loc pe data de 5 ianuarie 2021, in jurul orei 17:20, pe DJ 222, in localitatea Pestera. Impactul s a produs intre un autoturism si un pieton, fiind vorba despre o femeie, de 59 de ani, care a decedat la fata locului.Tribunalul Constanta a decis ieri mentinerea in stare de arest preventiv…

- Florin Croitoru, agent de politie penitenciara din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, trimis in judecata sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata, si Valentin Ciuca, persoana fara calitati speciale, banuit de savarsirea infractiunii de complicitate la luare de mita…

- Soarele nu pare sa vina pe strada lui Alex Bodi nici la inceputului lui 2021. Ce se intampla acum cu celebrul fost soț al Biancai Dragușanu? Afaceristul a primit o noua lovitura. Care a fost decizia procurorilor din aceasta dimineața? Alex Bodi, noua lovitura din partea procurorilor Alex Bodi n-a scapat…

- Curtea de Apel Craiova a respins propunerea de prelungire formulate de procurorii DIICOT in dosarul de trafic de persoane și proxenetism in care este vizat și fostul soț al Biancai Dragușanu. Alex Bodi a fost plasat definitiv in arest la domiciliu intr-o comuna din județul Ilfov. Ce decizie au luat…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, considera ca pedeapsa sub forma de amenda pe care a primit-o fostul director SIS, Vasile Botnari, singurul condamnat pe cazul expulzarii profesorilor turci, este o pedeapsa mai aspra decat o condamnare condiționata, transmite IPN. „Pedeapsa de 100 de mii de lei,…

- Curtea de Apel a respins contestațiile inaintate de cei trei presupuși criminali ai Mihaelei, tanara de 32 de ani ucisa și incendiata intr-o valiza pe un camp din Giurgiu. Suspecții ar fi recunsocut ca au dat foc cadavrului, insa nu și ca ar fi omorat-o.

- Robert Gabriel Berechet, ploieșteanul care si-a filmat iubita in timp ce-i spargea pahare in cap, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare printr-o decizie definitiva a Curții de Apel Ploiești. Tanarul a fost gasit vinovat pentru lovire sau alte violente, viol, lipsire de libertate si violarea…