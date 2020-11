Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Sorin Dragoi ramane fara functia de consilier local la Dumbravita Tribunalul Timis a respins apelul formulat de Dragoi la decizia Judecatoriei Timisoara care nu i-a validat mandatul. Sentinta Tribunalului este definitiva. Pus de fostul presedinte al PNL Timis, Nicolae Robu, sa castige Primaria…

- Felicia Olteanu, fosta șefa a ADPP Campina, in prezent consilier in cadrul Ministerului Finanțelor Publice, a anunțat ca renunța la mandatul de consilier local obținut pe lista Partidului Verde la alegerile din 27 septembrie 2020. Se intampla acest lucru din cauza incompatibilitații celor doua funcții.…

- Fostul city-manager al Timișoarei și apropiat al primarului Nicolae Robu, Sorin Dragoi, care a fost invins in lupta pentru Primaria Dumbravița, este pe cale de a-și pierde și locul de consilier local in localitatea aflata in imediata apropiere a reședinței de județ. Judecatoria Timișoara a validat astazi…

- Fostul primar din Buhuși Ionel Turcea ar putea sa piarda postul de consilier local pe care l-a caștigat din partea Pro Romania. Turcea a fost declarat incompatibil dupa dezvaluirile pe care Ziarul de Bacau le-a facut in luna aprilie 2015,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa ce a demisionat din funcția de președinte al PSD Lugoj și cea de vicepreședinte al PSD Timiș, Francisc Boldea a renunțat și la mandatul de consilier local PSD. “In data de 27 septembrie 2020 am fost ales consilier municipal de pe poziția unu a listei PSD Lugoj. Menționez…

- Fostul consilier personal al primarului Timișoarei, ajuns intre timp secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Catalin Iapa, renunța la funcția de consilier local din partea PNL. Dupa o analiza de zece zile, Iapa spune ca prefera sa ramana secretar de stat. Pentru comunitate.

- Inca o demisie din PNL Campina. Dupa Rudolf Leica, iata ca demisioneaza și Elena Albu, cea care a fost consilier local in ultimele trei mandate și care acum pleaca din partid și renunța la mandatul de consilier local, obținut in urma alegerilor de duminica, 27 septembrie. Va prezentam integral comunicatul…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Timișoara, a declarat, in cadrul interviului acordat wall-street.ro, ca sondajele realizate pana in acest moment indica faptul ca este la cateva procente in urma actualului edil, Nicolae Robu. Fritz spune ca Timișoara nu mai este un oraș de…