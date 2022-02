Stiri pe aceeasi tema

- Accesul studenților la activitatea didactica și in caminele studențești nu poate fi condiționat de vaccinare, testare anti-covid sau de trecerea prin boala, a decis Curtea de Apel Suceava. Decizia este definitiva. Curtea de Apel Suceava a menținut decizia Tribunalului Suceava care a suspendat la…

- Universitatea de Medicina din Targu Mureș mai primește un spațiu de la Primaria Bistrița unde sa-și poata desfașura cursurile, in urmatorul an universitar. Este vorba despre spațiul de langa Casa de Cultura, folosit pana acum de Universitatea Tehnica. Primaria Bistrița da Universitații de Medicina,…

- Prima simulare a examenului de admitere la Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie( UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș va fi organizata de Liga Studenților din Targu Mureș, in data de 27 martie 2022, incepand cu ora 9.00, Prima ediție din anul 2022 se va desfașura in sistem…

- Conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca, cadru didactic al Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" și profesor asociat al Universitații de Arte din Targu Mureș, Mihaița George Gavra, asistent medical la Centrul Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice…

- Diana-Maria Dumbrava, studenta in anul V la Facultatea de Farmacie din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș, a caștigat locul doi in cadrul concursului „Farmacia Viitorului", la care s-au inscris studenți la farmacie din intreaga…

- Multiplul campion la spada Pongracz Antal (1948-2008) are incepand de vineri, 26 noiembrie, un bust in incinta Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, mai exact in holul salii de sport a universitații care ii poarta numele. Ceremonia de…

- Tribunalul Suceava a dispus, pe 28 octombrie anul acesta, suspendarea hotararilor prin care Universitatea de Medicina din Targu Mures conditiona accesul studentilor la cursuri si in camine. Prin obligarea testarii periodice, prejudiciul material creat studentilor este unul previzibil, „existand pentru…