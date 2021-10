Decizie definitivă CNSU: București și Ilfov nu vor intra în carantină Comitetul Național pentru Situații de Urgența a respins propunerea de carantinare a Bucureștiului propusa de Institutul Național de Sanatate Publica. Cu toate acestea, CNSU anunța ca vor fi intensificate acțiunile de control pentru respectarea masurilor anti-Covid și se va analiza situația epidemiologica din Capitala și Ilfov pentru propunerea de noi masuri de limitare a raspandirii virusului. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 87 privind stabilirea masurilor necesar a fi implementate la nivelul Municipiului București și județului Ilfov pentru limitarea raspandirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

