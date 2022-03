Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv, miercuri, ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Instanta suprema a respins, ca nefondat, recursul formulat de fostul presedinte, fiind mentinuta decizia din 20 septembrie 2019 pronuntata de Curtea de Apel…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, miercuri, recursul lui Traian Basescu la decizia Curtii de Apel Bucuresti, care hotarase in 2019 ca fostul presedinte al Romaniei a fost colaborator al Securitatii. Hotararea ICCJ este definitiva. "Respinge, ca fiind inadmisibila exceptia de nelegalitate…

- Fostul președinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea ca poliție politica, a decis miercuri Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Hotararea este definitiva.Traian Basescu a colaborat cu SecuritateaDecizia definitiva a instanței supreme:”Admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu.…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție (ICCJ) au stabilit, miercuri, definitiv, ca fostul președinte al Romaniei Traian Basescu a fost colaborator al Securitații. Mai exact, a fost menținuta decizia instanței de fond care stabilise ca Traian Basescu a furnizat note informative, sub numele…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica. Curtea Suprema a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București. Decizia instanței…

- O decizie de ultim moment vine de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Instanța Suprema a decis: Traian Basescu a colaborat cu Securitatea – anunța Antena3. Revenim cu detalii! The post BREAKING NEWS. ICCJ a decis: Traian Basescu a colaborat cu Securitatea! first appeared on Ziarul National…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a ramas in pronunțare in recursul lui Basescu in dosarul colaborarii sale cu Securitatea. Sentința urmeaza sa fie data pe 23 martie, a anunțat Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. Grupul de Investigații Politice a anunțat ca ICCJ a ramas in pronunțare…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) are programat pe 25 februarie 2022 un nou termen in recursul formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. Din completul de trei judecatori…