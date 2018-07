Stiri pe aceeasi tema

- La 8 zile dupa ce a ieșit din inchisoare, dupa 4 ani și 4 luni de la condamnarea din "Dosarul Transferurilor", Cristi Borcea a vorbit despre dezvaluirile din investigația Libertatea despre afacererile sale facute din pușcarie cu statul roman. Fostul acționar de la Dinamo a reacționat dupa ce azi a aparut…

- S-a resemnat, dar a ramas cu resentimente! Alina Vidican i-a transmis un mesaj dur fostului ei soț, afaceristul originar din Gorj, Cristi Borcea, dupa ce a aflat ca acesta urmeaza sa se insoare cu Valentina Pelinel. Potrivit unor surse, Alina Vidican a avut o reactie dura dupa ce fostul actionar…

- Valentina Pelinel e in culmea fericirii! Dupa patru ani, e din nou in bratele barbatului iubit. Ieri a fost o zi plina de emotii in familia lui Cristi Borcea, inca de la iesirea pe portile penitenciarului. Cea care l-a asteptat a fost iubita sa, Valentina Pelinel l-a sarutat indelung si abia l-a lasat…

- Cristi Borcea a sarbatorit prima zi de libertate in clubul pe care fiul sau cel mare, Patrick, l-a inaugurat la inceputul lunii trecute. Fostul șef de la Dinamo a avut-o alaturi pe actuala partenera, Valentina Pelinel, mai mulți membrii din familie, dar și prieteni apropiați. El și iubita lui au fost…

- Fostul actionar al Dinamo, Cristian Borcea, eliberat, luni, din inchisoare, a declarat ca el nu va mai fi in conducerea gruparii din Stefan cel Mare, dar a subliniat ca poate fiul sau Patrick va fi cel care va ajuta echipa sa ajunga in Liga Campionilor."M-am gandit si la fotbal, am trait clipe…

- Cristi Borcea a fost azi eliberat condiționat. Acesta a ieșit din inchisoare. Fostul acționar al clubului Dinamo a declarat la ieșirea din inchisoare ca aceasta perioada a fost una extrem de grea și ca ar avea nevoie de niște ședințe la psihiatru.

- Ionuț Negoița și-a achitat datoria catre Nicolae Badea. ”Mi-ajung 15 ani in fotbal”. ”Executorul judecatoresc mi-a comunicat ca a primit suma. Urmeaza sa se faca plata catre avocat, sa fie achitate cheltuielile de judecata și sa primesc și eu banii”, ne-a declarat, azi, Nicolae Badea, fost șef al gruparii…