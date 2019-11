Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,4 grade s-a produs marti dimineata in Albania, la aproximativ 40 de kilometri de capitala tarii, Tirana, anunta Centrul Seismologic European – Mediteranean (CSEM). O replica a seismului s-a inregistrat la ora locala 6:08, (ora Romaniei, 7:08), inregistrand o…

- Romania va trimite o echipa de salvare in Albania, formata din 52 de salvatori, care vor ajunge, cu doua avioane MapN, in cursul zilei de marți, pentru a ajuta la cautarea celor prinși sub daramaturi. Luni noapte a avut loc un cutremur puternic, de magnitudine 6,3, fiind cel mai mare cutremur din ultimii…

- Tensiuni sindicale la unul dintre cei mai mari angajatori din Dolj. Firma Comdata Service SRL, care activeaza in domeniul comunicatiilor, mai exact presteaza activitati de call-center, are sediul central la Craiova. Decizia societatii de a inchide Punctul de Lucru (PL) din Pitesti si de a concedia colectiv…

- Unde vom fi ca țara in 10-20 de ani daca jumatate dintre tineri vor sa plece? In ritmul acesta, in mai puțin de 20 ani ne vom pierde cei mai buni oameni și vom fi o țara slaba și saraca. Nu ne mai putem aștepta ca cei care ne-au adus aici in 30 de ani sa vina acum și cumva sa rezolve. In 30 de ani au…

- Soții Șaramat au cerut anularea adopției, iar procesul se judeca in ciuda obiecțiilor ridicate de parinții adoptivi, susține Romania TV. Judecatorii Tribunalului București au respins obiecțiunile ridicate in acest caz de catre avocatul familiei Sacarin, dar și de catre reprezentanții Protecției…

- Brigada numarul unu din Romania pe plan international, alcatuita din aradeanul Ovidiu Hategan, satmareanul Octavian Sovre si suceveanul Sebastian Gheorghe, a fost delegata de UEFA sa conduca meciul dintre echipele naționale ale Turciei și Albaniei, care va avea loc vineri, la Istanbul, in ...

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, saluta anunțul agenției FTSE Russell de azi, 26 septembrie a.c., prin care statutul pieței de capital din Romania este imbunatațit, de la cel de „piața de frontiera“, la cel de „piața emergenta“. Ministrul roman considera ca aceasta decizie reflecta…

- Un primar din judetul Botosani a hotarat sa nu mai organizeze zilele orasului. Acesta a decis ca toti banii care i-ar fi cheltuit pentru distractia localnicilor sa fie investiti in cofinantarea unor proiecte europene accesate de administratia locala.