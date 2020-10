Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a prezentat, marți seara, declarații cu privire la noile restricții luate in contextul creșterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2. Masca de protecție devine obligatorie peste tot in spațiile...

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a decis, luni, introducerea obligativitații maștii de protecție in toate spațiile publice din județ, incepand de miercuri.Conform deciziei CJSU, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani, potrivit mediafax.ro.…

- Satul Dobra din județul Dambovița a intrat, vineri seara, de la ora 22.00, in carantina pentru 14 zile, potrivit unui ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. In satul Dobra, rata de infectare cu virusul SARS-COV-2 a ajuns la 7,3 la 1.000 de liocuitori.

- Prefectura Prahova a emis vineri un comunicat de presa in care anunța faptul ca la nevelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența s-a decis sa se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție incepand cu data de 10.10.2020 și in spațiile publice deschise, in care exista riscul imbolnavirii…

- Masca de protectie sanitara a devenit obligatorie pe intreg teritoriul regiunii Bruxelles, transmite stiri.md. Sint vizate toate spatiile publice, precum si cele particulare dar la care au acces si alte persoane, transmite Știri.md cu referire la tvr.ro. Pina acum era obligatorie doar in spatiile publice…

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si in judetele Olt si Bihor. In judetul Olt masura va fi aplicata din data de 6 august, iar in Bihor din 5 august.Prefectura Olt a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca pe data de 4 august, Comitetul Judetean pentru…

- Incepand de astazi, 1 august 2020, de la ora 18, purtatul mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si la nivelul judetului Hunedoara. Masura se aplica persoanelor aflate in: targuri, piețe, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimente cultural – artistice/sportive…

- Obligația de a purta masca de protecție in aer liber se extinde. Giurgiu devine al unsprezecelea județ in care aceasta devine obligatorie in spațiile publice deschise. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de…