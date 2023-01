Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor naturale au scazut in aceasta saptamana in Europa la niveluri nemaivazute de inainte de invazia Rusiei in Ucraina, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cele 10 luni s-au dovedit a fi mai tragice pentru armata rusa decat se aștepta, a declarat pentru New York Times generalul rus in retragere Leonid Ivașov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile repetate ale Rusiei asupra civililor din Ucraina, a obiectivelor civile și a celor de infrastructura critica, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Miniștrii de externe ai NATO au incercat miercuri sa linișteasca țarile fragile din vecinatatea Rusiei care se tem ca ar putea fi destabilizate de aceasta pe masura ce conflictul din Ucraina se prelungește, prin restrangerea livrarilor de energie și majorarea prețurilor, scrie Reuters, citata de…

- Consiliul Uniunii Europene a decis, luni, adoptarea unui mecanism care va permite adoptarea de actiuni contra natiunilor terte care evita aplicarea sanctiunilor internationale impuse Rusiei, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4% in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express. Fii la curent cu cele mai…

- Guvernul ungar a calificat marti drept "ipocrite" declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia Uniunea Europeana nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- In timp ce razboiul Rusiei in Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei de UE au condus la ruperea legaturilor comerciale tradiționale, poziția strategica a Moldovei este de mare importanța in asigurarea transportului și a continuarii fluxurilor comerciale din Ucraina catre Romania, catre Dunare prin…