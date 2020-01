Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații au decis in CEx sa atace prin moțiune de cenzura asumarea raspunderii din partea Guvernului PNL privind alegerea primarilor in doua tururi. Liderii PSD au votat in ședința Comitetului Executiv de marți, prima din acest an, sa depuna imediat o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului…

- Deputatul PSD Daniel Suciu a sustinut, luni, ca alegerile anticipate anuntate de PNL sunt o "perdea de fum", aratand ca acest proces trebuie declansat prin demisia premierului Ludovic Orban.El a afirmat, totodata, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura daca va fi adoptata alegerea…

- Liderii PSD se vor intruni, marți, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv, au declarat surse politice pentru Mediafax. Printre subiectele de discuție se numara strangerea de semnaturi pentru depunerea moțiunii de cenzura impotriva guvernului Orban.

- Social-democrații au decis luni, în ședința Comitetului Executiv, sa consteste bugetul de stat pe 2020 la Curtea Constituționala, au declarat surse din interiorul partidului pentru HotNews.ro. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi în CEX. Hotarârea vine în contextul în…

- Social-democrații se vor intruni, luni, intr-o ședința a Comitetului Executiv Național, in cadrul careia vor analiza foarte serios posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban....

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, inaintea sedintei Buroului Politic provizoriu, ca partdul discuta strategia la motiune impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, dar si ce va face in cazul in care Guvernul Orban decide sa-si asume raspunderea pe vreun pachet de…

- PSD vrea sa dea jos Guvernul PNL, anunta Romania TV. Social democratii pregatesc prima motiune de cenzura, aceasta urmand sa fie depusa in luna februarie a anului viitor, anunta sursa citata. Informatia privind depunerea unei motiuni de cenzura a fost furnizata de catre Niculae Badalau, cel care…

- Sedinta de urgenta a liderilor PSD cu Viorica Dancila. Social-democratii se regrupeaza si stabilesc noul plan de bataie pentru a bloca guvernul Orban. Viorica Dancila a susținut ca președintele...