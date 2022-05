Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce așteapta cu sufletul la gura a decizia procurorilor in dosarul penal deschis dupa ce a comis un accident beata la volan, Madalina Apostol este vanata de creditori, prin instanțe.

- La data de 22 mai a.c., in jurul orei 1.30, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au identificat o femeie, de 28 de ani, care a condus un autovehicul pe DN 39, in localitatea Vama Veche, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…

- O tanara de 26 de ani a fost prinsa de inspectorii de patrulare in timp ce conducea in stare de ebrietate pe șoseaua dintre localitațile Hincauți și Rotunda, raionul Edineț. Mai mult, aceasta nu avea nici permis de conducere.

- Judecatorii Curții de Apel Bucuresti au pronunțat joi decizia finala in cazul dosarului Colectiv, dupa șase ani de procese. Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare.

- Curtea de Apel din Sofia a amanat marti audierea in cazul de extradare a Elenei Udrea, fostul ministru al turismului din Romania, pana pe 18 mai, dupa ce unul dintre avocatii ei nu a reusit sa ajunga la tribunal din cauza unei probleme medicale, iar Udrea a cerut ca noi dovezi sa fie luate in considerare…

- Comportamentul cumparatorului de produse imobiliare difera in funcție de scopul de achiziție. In timp ce pentru locuire este necesara o perioada de pana la 8, 9 luni pentru a lua decizia de cumparare, in cazul investițiilor imobiliare cu obiectiv de inchiriere, intervalul de timp scade considerabil.…

- Tribunalul Prahova a decis suspendarea aplicarii unei Hotarari a Consiliului Local Ploiesti care a fost adoptata in luna februarie si care prevedea majorarea tarifului la gigacalorie pentru ploiestenii racordati la sistemul centralizat de termoficare. Procesul a fost intentat de Uniunea Asociatiilor…

- In ultimele 48 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor rutiere municipale si orasenesti au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto a riscurilor la care se expun prin nerespectarea regulilor…