Stiri pe aceeasi tema

- Fratele unui dintre cei doi muncitori ucisi de Gheorghe Morosanu in urma interventei esuate a politistilor din Onesti, cumnata si nepotii celui decedat solicita despagubiri morale, anunta avocatul Adrian Cuculis. Rudele acestuia vor ca criminalul Gheorghe Morosanu sa raspunda in soliddar cu Ministerul…

- Rudele celor doua victime ucise de Gheorghe Morosanu – cei doi muncitori luati ostatici in apartamentul din Onesti – vor cere in instanta ca Politia Romana sa le plateasca despagubiri in solidar cu criminalul, in urma constituirii ca parti civile in procesul penal. 2 milioane de euro vor cere urmasii…

- Rudele celor doua fete, de 6 și respectiv 21 de ani, susțin ca soțul femeii care a provocat accidentul nu ar fi fost citat la audieri, cu toate ca se afla in autoturism și ar fi putut oferi detalii importante.Intr-o intervenție la Realitatea Plus, sociologul Gelu Duminica a remarcat faptul ca pot fi…

- Soferita care a provocat accidentul din cartierul Andronache afla asazi daca va ramane dupa gratii in urmatoarele 29 de zile. Femeia a fost reaudiata luni de procurori de la parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, care au decis retinerea ei pentru 24 de ore. Initial, soferita le-a spus procurorilor…

- Rudele pacienților de la Institutul Matei Balș din Capitala, acolo unde a avut loc incendiul din 29 ianuare in urma caruia 4 persoane și-au pierdut viața, sunt așteptate, astazi, in fața anchetatorilor pentru a da detalii despre bolnavii internați in spital.De altfel, se pare ca anchetaorii se bazeaza…

- Tribunalul Constanta a decis azi condamnarea lui Razvan Dimoftache la pedeapsa de 23 de ani de inchioare. Decizia nu este definitiva si a fost luata in dosarul carnii aparent alterate. Cei 23 de ani de inchisoare au fost obtinuti prin contopirea altor pedepse. Tot in prezenta cauza, Tribunalul Constanta…

- Primul ministru Florin Cițu a facut un anunț adresat familiilor victimelor incendiului devastator de la Institutul „Matei Balș”. Premierul a declarat ca se vor da bani pentru fiecare persoana afectata de incendiu. Despre ce suma este vorba? Bani de la Guvern pentru familiile victimelor de la Balș Premierul…

- "Facem precizarea ca persoana fata de care se fac cercetari a dobandit calitatea de suspect, cercetarile fiind efectuate sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa, prevazuta de articol 192, aliniat 1 din Codul Penal. Raportul de necropsie medico-legala urmeaza a fi inaintat la dosarul…