- Tribunalul București a stabilit, miercuri, un nou termen in dosarul lui Sorin Oprescu. Fostul primar al Bucureștiului este acuzat pentru luare de mita, spalare de bani si abuz in serviciu dupa ce a luat 25.000 de euro mita de la fostul sef al Administratiei Cimitirelor, Bogdan Popa.

- Veste de ultima ora despre Giovanni Becali. Contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost respinsa, iar Giovanni Becali poate fi liber. Decizia in cazul sau este definitiva.

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au luat o noua decizie in dosarul privind insolventa societatii comerciale Rico SRL.Conform portalului Instantelor de judecata, magistratii au respins, ca inadmisibile , obiectiunile formulate de creditorul APS DELTA S.A. in contradictoriu cu societatea…

- Veste mare pentru unul dintre cei mai controversați maneliști de la noi din țara. Dupa ce, anul trecut, a fost acuzat de aderare la un grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spalare de bani, informație publicata, in exclusivitate, AICI, Dani Mocanu are motive de bucurie. CANCAN.RO,…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea afla, joi, prima decizie in dosarul de corupție, in care este acuzat de mai multe fapte intre care inclusiv intreținerea pretins nelegala a unei ferme de struți. Judecatorii ICCJ au incheiat, in 27 martie, dezbaterile in dosarul de corupție al fostului magistrat…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie era asteptati marti sa pronunte sentinta in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam. Judecatorii ICCJ au decis din nou sa amane pronuntarea,…

- Judecatorii au dat sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Geanina Terceanu-7 ani de inchisoare, Victor Becali -5 ani si 8 luni de inchisoare. Cristian Borcea a fost achitat de magistrați. Victor Becali se intorce la inchisoare. Victor Becali a primit o condamnare de cinci ani și patru luni de…