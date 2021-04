Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a susținut luni, 19 aprilie, o declarație de presa privitoare la intervenția brutala a polițiștilor din Pitești in cazul barbatului in varsta de 63 de ani. Amintim ca un barbat in varsta de 63 de ani din Pitești a fost evacuat joi dintr-un local cuprins de flacari.…

- Unsprezece politisti pakistanezi, luati ostatici de manifestanti anti-Franta ai unui partid islamist radical, au fost eliberati la sfarsitul unor negocieri, a anuntat luni Ministerul de Interne pakistanez, citat de France Presse. Politistii au fost luati ostatici duminica de partidul Tehreek-e-Labbaik…

- Vineri, un incendiu a izbucnit din cauza friteuzei intr-un local din Pitești. Angajatii au sunat la 112, iar la fata locului ajuns pompierii, dar si un echipaj de politie care a ajutat la evacuarea incintei. Un barbat de 63 de ani care consuma bauturi alcoolice pe terasa a refuzat sa paraseasca localul…

- Polițiștii sunt hotarați sa acorde amenzi pentru pietonii care utilizeaza telefonul mobil in momentul in care traverseaza strada. Decizia a fost propusa de Ministerul de Interne și urmeaza a fi dezbatuta. Este vorba despre pietonii care traverseaza strada și utilizeaza telefonul mobil pentru a scrie…

- Ioan Silviu Wagner, fostul director Oil Teminal, banuit de abuz in serviciu daca functionarul a urmarit obtinerea unui folos pentru sine sau pentru altul, a fost condamnat la trei ani cu suspendare. Victor Tarhon, la data faptei presedintele Consiliului Judetean Tulcea, in prezent vicepresedinte al…

- Tribunalul Constanta a dispus ieri ca minorul, de 15 ani, din Mangalia, acuzat de moartea lui Andrei, de 13 ani, tot din Mangalia, sa ramana in arest la domiciliu. Oficial "Mentine masura arestului la domiciliu dispusa fata de inculpat, urmand a fi verificata sub aspectul legalitatii si temeiniciei…

- Vizita neașteptata a șefului Jandarmeriei Suceava in arestul IPJ, pentru obținerea unei demisii, la foc automat, din partea angajatului acuzat de trafic de minori și proxenetism, scoate la iveala problemele grave din Ministerul de Interne.

- Antrenorul Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu gruparea Kayserispor, a anuntat, marti, gruparea turca. "Din motivele familiale ale directorului nostru tehnic Dan Petrescu, ne despartim printr-o intelegere reciproca. Dorim sa ii multumim lui si echipei sale si sa le uram succes in carierele…