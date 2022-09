Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila s-a petrecut in noaptea de luni spre marți in satul sucevean Plaiu Șarului, comuna Șaru Dornei. O femeie de 40 de ani și-a omorit cu sange rece soțul și l-a abandonat langa fantina din curte dupa care a plecat la o cunoștința din sat. Victima a fost gasita dimineața de un vecin […] The…

- In timp ce unii colegi de dosar se vor alege cu pedepse minine, pentru ca au recunoscut faptele comise, Fane Vancica ar putea fi judecat intr-un nou dosar, separat, in care risca o condamnare uriașa.

- Astazi, 9 septembrie este termen in dosarul in care se judeca suspendarea executarii silite ce poate duce la demolarea lacasului de cult de pe bulevardul Tomis Pe 16 iunie 2022, magistratii de la Judecatoria Constanta au decis suspendarea provizorie a executarii silite ce ducea la demolarea Bisericii…

- Vicepreședintele raionului Singerei Tudor Tutunaru a fost demis din funcție. Despre aceasta a anunțat pe pagina sa de Facebook. Tutunaru a menționat ca va contesta decizia in „toate instanțele de drept ca sa dovedesc ilegalitatea ce s-a produs”.

- DIICOT a anuntat joi ca a trimis in judecata doi barbati, unul dintre fiind in arest preventiv pentru trafic intern de droguri de risc si de mare risc, care a avut ca urmare moartea unui consumator, potrivit Agerpres . Procurorii sustin ca, pe 11 februarie 2022, unul dintre traficanti i-a vandut unei…

- „Șmecherului” care s-a batut parte in parte cu Laurette și a sechestrat-o intr-o camera de hotel i-a disparut barbația: citat in fața judecatorilor, el a refuzat sa se prezinte, pe motiv ca nu a reușit sa iși gaseasca un aparator.

- „Nașul” Mircea Sandu a primit o veste teribila, in dosarul DIICOT in care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat: acesta va fi judecat de magistratul care a dat pedepse uriașe in cazul „Unifarm”, care viza achiziția de maști in timpul pandemiei de COVID-19.