Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea Suprema au amanat pana la 28 iunie sentința in dosarul in care Radu Mazare și fratele sau Alexandru sunt judecați pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale.

- Instanta suprema este asteptata sa pronunte, miercuri, o solutie definitiva in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova este acuzat de trafic de influenta. La ultimul termen, DNA a cerut, pentru Dan Sova, o pedeapsa de noua ani de inchisoare cu executare.

- Iuliana Luciu e foc și para, dupa ce i-a fost denigrata imaginea, in urma unui scandal izbucnit in showbiz. Totul a pornit dupa ce Andreea Podarescu a facut acuzatii dure la adresa fostei asistente de la “Acces Direct”. Bruneta a scris intr-un mesaj public, preluat ulterior de unele site-uri de știri…

- Intorsatura de situație in cazul lui Dani Mocanu, manelistul care a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism și spalare de bani. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unor informații de ultima ora din dosarul controversatului…

- Tribunalul din Hunedoara a decis ca Marika Luca, asistenta medicala din Lupeni care și-a injunghiat mortal propriul fiu, sa fie cercetata sub control judiciar. Procurorii au adus-o pe femeie in fața tribunalului cu propunere de arestare preventiva, aceasta fiind, insa, respinsa. Instanța a dispus cercetarea…

- Dosarul in care peste 100 de politisti au chemat in instanta Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, solicitand sporul pentru orele lucrate in perioadele de repaus sambata, duminica si de sarbatori legale , a primit ieri un nou termen. Instanta a amanat cauza pentru data de 19 iunie, ora 9.00,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui individ, de 41 de ani, suspectat de tentativa de viol. Barbatul este suspectat ca, in seara zilei de 10 ianuarie, in zona Campusului Universitatii "Ovidiusldquo;, ar fi acostat o minora, de 14 ani, pe care…

- Raoul a ”comis-o” a patra oara, pe șoselele ”patriei”, iar treaba e acum… ”groasa!” Celebrul cantareț va aparea in fața instanței și nu ar fi bine deloc pentru el daca va fi gasit vinovat. Raoul a gasit o modalitate prin care ar putea scapa de probleme, doar ca judecatorii nu se lasa induplecați. CANCAN.RO,…