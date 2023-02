Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, intrebat despre afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis la adresa sa privind acuzatiile de plagiat, ca PNL va lua o decizie privind mentinerea sa in functiile detinute in Guvern si in cadrul partidului, precizand insa ca are „determinarea”…

- Lautarul Gicuța din Aparatori, care este acuzat de tentativa de omor, dupa ce și-a bagat iubita in portbagaj și a incendiat autoturismul, are experiența la in domeniul penal. El a fost condamnat cu suspendare dupa ce a desfigurat niște oameni și a comis noua fapta in perioada de supraveghere.

- Procurorii din Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 49 de ani, acuzat de dare de mita Cel in cauza este suspectat ca, la data de 09.08.2022, ar fi dat unui agent de politie din cadrul Garzii de Coasta suma de 400 de lei.Recent, cel in cauza…

- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține ca USR a incercat sa il schimbe pe Gabriel Țuțu de la șefia Romarm, care este implicat alaturi de Victor Pițurca in dosarul achiziției maștilor neconforme. Nasui arata ca s-a lovit de un adevarat zid in ceea ce il privește pe Gabriel Țuțu, asta…

- Condamnat cu suspendare pentru ca a ucis un pieton și, ulterior, la aproape 14 ani de pușcarie, fiindca a omorat un tanar aflat pe trotineta, motociclistul Laurentiu Trica Mitici, alias „Americanu”, a cerut sa fie lasat acasa, pana la o condamnare definitiva.

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…

- Procesul in cazul inculpaților din dosarul Nana a incetat ca urmare a deciziilor CCR privind prescrierea faptelor, a decis Tribunalul Calarași. Judecatorii Tribunalului Calarași i-au obligat pe cei in cauza la plata prejudiciului de trei milioane de lei, dar au ridicat masurile asiguratorii pe mai multe…

- Fostul vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie Cezar-Costin Stancu a fost trimis in judecata de DNA dupa ce i-ar fi oferit 200 de lei mita unui politist pentru a nu il amenda pentru nereguli in trafic. PSD a anunțat intr-un comunicat de presa ca Cezar Stancu și-a dat demisia din Guvern…