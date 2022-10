Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat, vineri, la Targu Mures, ca formatiunea sa nu este interesata de nicio fuziune cu niciun partid si ca a refuzat propunerea Partidului National Liberal in acest sens. „Am stabilit, pentru a linisti tot felul de zvonuri si de speculatii…

- O batrana si-a vandut apartamentul si casa in schimbul promisiunii de a fi ingrijita pana in ultima zi de viata. Dupa doar trei luni insa, a cerut anularea contractului, aratand ca nu avusese de gand sa instraineze imobilele, ci sa intocmeasca un testament. Fusese inselata de notar si de persoana care-si…

- Doi tineri dintr-un sat din județul Braila au facut moarte de om ca sa fure un televizor. Victima, o femeie de 77 de ani, a fost batuta cu bestialitate și lasata sa moara in propria casa.

- Doi tineri dintr-un sat din județul Braila au omorat in bataie o batrana. Incidentul s-a produs in casa victimei de unde agresorii au furat un televizor. Potrivit Poliției, joi, in jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Bordei Verde au fost sesizați cu privire la faptul…

- Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit este cercetata pentru omor calificat, procurorii schimband incadrarea juridica dupa ce, initial, ancheta a fost inceputa sub acuzatia de ucidere din culpa. De asemenea, in cursul zilei de joi, magistratii…

- Oana Radu nu vrea sa auda anul acesta de plaja și bai de soare. „Am decis sa merg in ianuarie sau februarie cu iubitul, in Dubai. Pana atunci avem de munca!”, spune vedeta care s-a transformat aproape peste noapte EXCLUSIV Motivul pentru care Oana Radu nu va face plaja anul acesta Oana Radu, vedeta…

- Mihai, tatal baiețelului batut s-a ales cu dosar penal pe motiv ca l-a amenințat pe cel care i-a agresat copilul. Dumitru Coarna a marturisit in exclusivitate la Acces Direct ca la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție deoarece tatal minorului a fost agresiv cu presupusul colonel.