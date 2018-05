Stiri pe aceeasi tema

- Patronul restaurantului fast food din Bucuresti unde copilul de 3 ani care a decedat suspect zilele trecute ar fi mancat shaorma a dat o declaratie luni la sediul Politiei Capitalei privind acuzatiile aduse de parinti, au declarat pentru AGERPRES surse din cadrul anchetei. Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate, potrivit unor surse medicale. Hanibal Dumitrașcu a murit. Cauza morții, un accident vascular Celebrul psiholog Hanibal Dumitrașcu,…

- Scandalul shaormei infestate ia amploare: procurorii dispun masuri de URGENȚA, in cazul copilului de 3 ani care a murit, marti, dupa ce a mancat de la un fast-food din Capitala. Cazul a socat opinia publica, oamenii fiind revoltati de faptul ca, in 2018, inca se mai moare de la mancarea comercializata…

- Primele rezultate ale probelor prelevate din produsele alimentare sunt negative, in cazul copilului care a decedat dupa ce ar fi mancat dintr-o shaorma la un fast-food din Bucuresti, iar in urma controlului la unitatea respectiva nu s-au gasit deficiente atat de grave care sa conduca la o situatie…

- Drama unei familii din București, care a fost distrusa dupa ce a mancat shaorma, a șocat intreaga Romanie, iar acum oamenii se gandesc de doua ori inainte sa iși comande acest preparat atat de iubit la noi. In urma cu puțin timp au aparut noi informații in acest caz cutremurator. In continuare, oficialii…

- La Zadareni, in județul Arad, un copil de 11 ani a fost pur și simplu vandut de catre mama sa unor consateni, care au abuzat fizic de minor vreme de doi ani. De curand, despre aceste fapte au aflat polițiștii, care au inceput o ancheta și care au reușit sa probeze acuzațiile și sa ii […] The post VIDEO.…

- Finantatorul FCSB Gigi Becali a fost obligat de Curtea de Apel Bucuresti la plata unor despagubiri in valoare de 30.000 de euro, in urma procesului intentat de juristul clubului CSA Steaua, Florin Talpan. Decizia nu este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul formulat de Becali…