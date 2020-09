Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault a anuntat joi un plan destinat reorganizarii grupului in jurul marcilor sale, si nu in functie de zone geografice, pe care le va regrupa in patru unitati de business: Renault, Dacia, Alpine si New Mobility, informeaza un comunicat de presa, informeaza Agerpres.

- Gigantul de stat Hidroelectrica a anunțat un profit net in scadere cu 11%, din cauza efectelor pandemiei. Producția, diminuata cu aproape un sfert Producatorul de energie electrica Hidroelectrica a obtinut un profit net de 806 milioane de lei in primul semestru al acestui an, cu 11% mai putin comparativ…

- Dacia se pregatește sa schimbe complet gama de mașini, urmand sa lansese pe rand, in aceasta toamna și anul viitor, noile modele, dupa un program decalat parțial, fața de planurile inițiale. Odata cu restructurarea Renault, au aparut o serie de schimbari surprinzatoare de strategie ale producatorului…

- ​„Inima noastra bate pentru un ecosistem sanatos, al mobilitații”, a declarat președintele Consiliului de administrație al grupului german Continental, la adunarea anuala a acționarilor, din 14 iulie. O declarație emoționanta, vizionara, care însa nu exclude taieri de costuri, o restructurare…

- Producatorul de electrocasnice Arctic, controlat de grupul turc Arcelik, spune ca vanzarile s-au mentinut pe plus in aproape toate pietele din Europa, in pofida pandemiei de Covid-19, informeaza Ziarul Financiar.Compania, controlata de grupul turc Arcelik, a avut anul trecut pe plan local…

- Premier Energy anunța ca a adjudecat oferta privind achiziția energiei electrice pentru urmatoarea perioada. Compania a desfașurat licitația privind procurarea energiei electrice pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 martie 2021. In cadrul licitației au participat trei furnizori: Energocom, ДТЭК Павлоградуголь…

- Intrebat ce se intampla daca PSD, majoritar in Parlament, voteaza impotriva prelungirii starii de alerta, seful Executivului a spus: "inseamna ca nu va mai fi stare de alerta"."Inseamna ca autoritatile vor ramane fara instrumentele necesare pentru a determina respectarea regulilor de protejare…